Joachim bekræfter: Den største dag i mit liv

Fodboldspilleren Joachim Andersen bekræfter over for TV2 Sport, at han skifter fra italienske Sampdoria til franske Lyon.

Aftalen løber frem til 2024. Endnu har ingen af klubberne bekræftet skiftet.

- Det er nok den største dag indtil videre i min karriere. Jeg kommer til at spille for en kæmpe klub, så det er mega fedt, siger han til TV2 Sport.

- Lyon har vist, at de virkelig ville have mig. Det er jeg glad for, og nu glæder jeg mig til at komme i gang og vise alle klubbens fantastiske fans, hvorfor klubben ville have mig, siger Joachim Andersen.

For to år siden kom forsvarsspilleren til Sampdoria fra hollandske Twente.

23-årige Joachim Andersen bliver muligvis den dyreste danske fodboldspiller, der er blevet handlet.

Ifølge hidtil ubekræftede rygter kan salgsprisen komme helt op i omkring 225 millioner kroner.

Joachim Andersen har endnu ikke spillet for Danmarks A-landshold.

For nylig skulle han have været med U21-landsholdet til EM, men en skade forhindrede det.

