Journalist: Fransk storklub byder på Braithwaite

Et overraskende skifte kan være under opsejlning.

Den franske storklub LOSC Lille er nemlig meget interesseret i den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite og har afgivet et bud til Espanyol, som den spanske klub dog har afvist.

Det afviste bud har dog ikke skræmt Lille væk, der fortsat er interesseret i at tilknytte sig danskeren.

Det skriver transferjournalisten Fabrizio Romano.

Tidligere på sommeren pressede den 32-årige dansker voldsomt på for et skifte væk fra Espanyol, der i sidste sæson rykkede ud af La Liga.

Braithwaite valgte at forlade holdets træningslejr, hvilket vakte stor forargelse hos klubpræsidenten.

Tingene kom dog på ret køl igen, og danskeren nettede sågar i holdets 2-0-sejr over Racing Santander forrige weekend.

Udtaget til landsholdet

Trods den store uro hen over sommeren er den tidligere FC Barcelona-spiller igen udtaget til det danske landshold, der møder San Marino og Finland i EM kvalifikationen i september.

Kasper Hjulmand udtalte på tirsdagens pressemøde, at han gerne vil have Martin Braithwaite med, da han mener, at han har vist, at han er, hvor han skal være på trods af, at han missede træningslejren med sit klubhold.

