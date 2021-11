Kæk stikpille: Rister verdensstjerner

Paris Saint Germains stjernetrio med Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappe er garant for mål, assists og lækkerier på en fodboldbane.

De tre offensive ikoner er dog langt fra fejlfrie, hvis man spørger Samir Nasri, der nu er ekspert for Canal Plus France.

Det skriver Marca.

Franskmanden er ikke imponeret over de tre profilers indsats uden bolden.

- På det her hold ville jeg være en kenyaner ved siden af de tre, udtalte Nasri efter søndagens PSG-sejr over Saint-Etienne.

Den tidligere landsholdsspiller havde også kritik af Mauro Pochettino, der ifølge franskmanden ikke kan træffe de svære beslutninger.

- Der er brug for en boss. Man har brug for en, der ikke er bange for at tage ansvar, ligesom Guardiola. Hvis du ikke løber, skal du på bænken lige meget, hvad du hedder.

Samir Nasri indstillede sin karriere i sommer efter et mislykket ophold i Anderlecht. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Samir Nasri er ikke alene med kritikken af PSG's stjerner.

Efter PSG tabte til Manchester City i Champions League i midtugen, havde Preben Elkjær og Michael Laudrup også kritik af trioen.

- Hvis han (Pochettino red.) tager en af de tre ud, så er helvede løs i Paris. Det vil give enormt mange problemer, hvis han tager en af dem ud i den her turnering, sagde Elkjær i Champions League studiet efter kampen.

PSG kommer til at undvære Neymar i seks til otte uger, efter han pådrog sig en grim skade i opgøret mod Saint-Etienne.