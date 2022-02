Kæmpe chok

Paris Saint-Germain har tromlet over modstanderne i Ligue 1, men lørdag stoppede pointfesten.

Med stjernetrioen Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappe på banen fra start blev det til et nederlag, da hovedstadsklubben besøgte Nantes.

Efter tre mål i første halvleg vandt Nantes 3-1. Det er PSG's første nederlag i den hjemliga siden 3. oktober og det kun andet i sæsonen i Ligue 1.

Holdet har dog stadig en yderst komfortabel føring på 13 point ned til Marseille, som dog kan mindske PSG's forspring søndag mod Clermont.

Nantes kom hurtigt på vinderkurs. Efter et kvarter stod der 2-0, og et godt stykke inde i første halvlegs tillægstid blev det så 3-0.

Kylian Mbappe og resten af det stjernebesatte PSG-mandskab kunne ikke slå Nantes. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Turen i omklædningsrummet gjorde dog godt for PSG-spillerne. Neymar reducerede nærmest øjeblikkeligt efter starten på anden halvleg.

Et kvarter senere fik brasilianeren så muligheden for at gøre det til 2-3, men hans straffesparkforsøg blev brændt.

Så fes luften af PSG's ballon, og Nantes tog en stor skalp. Holdet hopper med de tre point op på femtepladsen.