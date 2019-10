Kæmpe ros til Kasper Dolberg

Han er den franske klub Nices dyreste spiller nogensinde, 22-årige Kasper Dolberg.

Men det pres og de forventninger, der kommer med prisskiltet, har man ikke kunnet se i danskerens præstationer.

De første seks kampe for den franske klub har kastet to mål og en assists af sig, og i en vurdering af nyindkøbenes præstationer skriver avisen således om Kasper Dolberg:

- Af de seks nye spillere, der blev hentet i sommer, er han den eneste, der har levet op til forventningerne, specielt på hjemmebane. I tre kampe på Allianz (Nices hjemmebane, red.) har Kasper Dolberg scoret to mål, og han har også stået for en assist til Ignatius Ganago. En anstændig statistik, skriver avisen.

Nice tabte senest med 1-4 hjemme til PSG. Klubben ligger nu nummer 11 i ligaen med 13 point efter 10 kampe.

Kasper Dolbergs tid i det franske har været hektisk. Han skiftede til klubben sidst i vinduet, efter INEOS købte klubben. Dolberg fik siden et ur stjålet i omklædningsrummet, og Lamine Diaby-Fadiga indrømmede senere at have taget uret, og han blev efterfølgende fyret.

Dolberg og Nices næste opgør er lørdag aften ude mod Strasbourg, der ligger sidst i rækken.

