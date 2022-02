Kæmpe straf efter ballade

Ligue 1-træner har fået en særdeles hård straf, efter at han kom i karambolage med modstanderen

FC Metz må i deres kommende syv kampe undvære cheftræner Frédéric Antonetti, der er blevet idømt en særdeles hård straf af det franske fodboldforbund, efter at han i den forgangne weekend blev udvist under en kamp.

Den 60-årige cheftræner er således blevet idømt ti kampes karantæne, skriver L’Equipe.

Tre af dem er dog betingede. Det vil sige, at han også skal afsone de tre kampe, hvis han rager uklar med forbundet igen.

Årsagen til den hårde straf skal findes i sidste weekends kamp mellem FC Metz og Lille.

Her kom Frédéric Antonetti i fysisk karambolage med Lilles sportslige koordinator Sylvain Armand, hvorefter begge blev udvist. Metz-bossen langede også ud mod Lilles ledelse på det efterfølgende pressemøde.

Sylvain Armand er desuden også blevet idømt en karantæne på fire kampe for episoden.

Med til historien hører også, at det røde kort langt fra var 60-årige Frédéric Antonettis første i denne sæson. Den iltre franskmand er således blevet udvist to gange tidligere i sæsonen og står for tre ud af sæsonens syv trænerudvisninger i Ligue 1.