Kæmpestjerner forlader PSG

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

To af Paris Saint-Germains største profiler de seneste mange år, Thiago Silva og Edinson Cavani, forlader klubben til sommer.

Det siger fodboldklubbens sportsdirektør, Leonardo, i et længere interview med den franske avis Le Journal du Dimanche.

- Ja, vi er ved at nærme os enden, siger den brasilianske PSG-boss.

- Idéen er at holde på dem indtil udgangen af august, lyder det.

Dermed vil de potentielt kunne være med til at færdigspille den indeværende sæsons udgave af Champions League.

Den bedste franske fodboldrække, Ligue 1, er blevet erklæret færdigspillet, efter at udbruddet af coronavirus satte spillet på pause i marts. PSG ender som fransk mester for tredje sæson i træk og for syvende gang på otte år.

Den 35-årige brasilianske forsvarsspiller Thiago Silva er mangeårig anfører i den franske storklub. Han kom til klubben fra AC Milan i 2012.

Edinson Cavani kom til PSG fra Napoli i 2013. Den 33-årige angriber har scoret 200 mål i 301 kampe for klubben. Han er den spiller med flest mål nogensinde for PSG, efter at han i 2018 slog Zlatan Ibrahimovics rekord.

PSG er klar til kvartfinalen i Champions League efter en samlet sejr over Dortmund. Det vides endnu ikke, hvornår og hvor turneringen færdigspilles.

Få hele historien om, hvorfor Lars Olsen røg ud i kulden i Esbjerg

Se også: Haaland redder Dortmund

Se også: Kæmpe koks kostede dyrt