- Kan hente både Messi og Ronaldo

Neymar er pludselig glad i Paris, og hans rådgiver åbner for, at både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo kan komme til PSG

I en alder af 28 år er Neymar endelig ved at ramme sit livs højdepunkt, når han og Paris SG søndag spiller Champions League-finale mod Bayern München.

Sidste sommer var Neymar ellers så træt af tilværelsen i PSG, at det lignede et skifte.

- På det tidspunkt var han klar til at forlade Paris og skifte tilbage til Barcelona eller Real Madrid. Men ikke i dag, hvor du kan se hans glæde. Hvorfor skulle han forlade PSG? Neymar er glad, og jeg tror, at han vil blive i PSG i mindst to år mere, siger Wagner Ribeiro til det brasilianske medie Veja.

Wagner Ribeiro styrer Neymars sportslige fremtid og den kan sagtens ligge sammen med både Messi og Ronaldo. Foto: Francois Mori/Ritzau Scanpix

Wagner Ribeiro er manden, der sammen med Neymars far har styret offensivspillerens karriere. Faderen tager sig af Neymars investeringer og sponsorkontrakter, mens Riberiro efter egne ord tager sig af det fodboldmæssige.

Og selvom Neymar lige nu ikke kunne finde på at skifte tilbage til Barcelona, hvor han var fra 2013 til 2017, så kan det godt være, at han bliver holdkammerat med argentineren igen.

- I dag vil det uden tvivl værre nemmere for Messi at komme til PSG, end det vil være for Neymar at returnere til Barcelona.

- Eller Messi og Cristiano Ronaldo. Jeg er seriøs. Du skal ikke undervurdere Qatars økonomiske power, siger Ribeiro.

De var verdens bedste trio i 2015 - bliver de genforenes i PSG. Foto: ARND WIEGMANN/Ritzau Scanpix

Han mener, at Neymar nu for første gang kan kåres til verdens bedste spiller.

- Han er overlegen i forhold til Messi og Cristiano både teknisk og fysisk. Prisen burde stå mellem Neymar, Mbappé og Lewandowski, og Champions League-finalen vil definere, hvem der er verdens bedste, siger Ribeiro.

Det er søndag aften klokken 21, at der spilles Champions League-finale, og det bliver med Neymar på banen. Tidligere på ugen kom det ellers frem, at han havde overtrådt coronaanbefalingerne, men UEFA har meldt ud, at de ikke straffer Neymar.

