Kan vinde mesterskabet i aften

En uafgjort mod RC Lens lørdag og et enkelt point på kontoen. Så meget skal der til, for at Paris Saint-Germain for tiende gang kan kalde sig franske mestre.

De to støder sammen i Paris i Ligue 1's sene kamp klokken 21 lørdag.

PSG er i forvejen kæmpe favoritter til at tage sejren og dermed guldet i Ligue 1.

Ud over at skulle op mod en række store navne på hovedstadsklubbens holdkort har Lens desuden fået forbud mod at medbringe klubbens udebanefans til kampen.

Det oplyste det franske indenrigsministerium fredag ved middagstid.

PSG har brug for guldet, hvis holdet skal ud af indeværende sæson med noget at råbe hurra for.

På den europæiske scene har storklubben med det qatarske ejerskab nemlig underpræsteret igen i år.

Klubben har i de seneste år skudt enorme pengesummer i spillerindkøb og store kontrakter for at oversætte deres dominans i den franske liga til kontinental succes i Champions League.

Alligevel måtte klubben igen i år spejde langt efter trofæet med de store ører.

Allerede i ottendedelsfinalen blev PSG onduleret af engelske Manchester City.

Det på trods af at PSG i begge kampe mod Manchester-klubben kunne stille med verdensnavne som Neymar, Lionel Messi og Kylian Mbappe.

Sidstnævnte er blandt PSG's vigtigste profiler, men kan være på vej væk fra Paris, når sæsonen går på hæld. Mbappe har endnu ikke fornyet sin kontrakt, som udløber i slutningen af juni.

Hans cheftræner, argentinske Mauricio Pochettino, håber, at det franske stortalent fornyer.

- Det er klart. Det er vigtigt, at han bliver her, men beslutningen ligger i sidste ende ved spilleren, klubben og nogle andre aktører, siger han ifølge Reuters.

Forhandlingerne om en ny kontrakt står til at fortsætte, når PSG har vundet mesterskabet.

Formår PSG at vinde mesterskabet i år, kommer klubben op på siden af Saint-Etienne, som har vundet ti mesterskaber.