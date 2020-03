Kasper Dolberg bliver dobbelt målscorer og matchvinder for Nice

Kasper Dolberg blev den helt store helt for franske Nice lørdag aften med to mål, der sikrede Nice en 2-1-sejr hjemme over Monaco i Ligue 1.

Kasper Dolberg scorede sejrsmålet dybt inde i tillægstiden, efter at den danske landsholdsangriber havde udlignet til 1-1 efter en times spil.

Dermed har han scoret 11 gange i denne sæson i den bedste franske række, hvor Nice kravlede over lokalrivalerne fra Monaco i tabellen.

Nice er nummer seks med 41 point, mens Monaco er et point efter i tabellen.

Monaco kom ellers bedst i gang i lokalbraget i Nice, da gæsternes Wissam Ben Yedder bragte Monaco foran 1-0 efter en halv time.

Første halvleg havde ikke flere mål i sig, men efter en time slog Kasper Dolberg til for første gang i opgøret.

Efter en dribletur af danskeren endte bolden i højre side hos Adam Ounas.

Han sendte bolden ind i feltet, hvor Dolberg fik lov at stå ganske umarkeret, og det udnyttede Dolberg til at heade Nice på 1-1.

Dermed nåede den tidligere Ajax-spiller på ti sæsontræffere i ligaen, men der var mere i Dolberg.

Dybt inde i tillægstiden slog danskeren til igen, da han demonstrerede udsøgt målnæse og teknik.

Dolberg nåede frem til et indlæg lige for næsen af Monaco-keeper Benjamin Lecomte, og Dolberg vippede bolden i kassen og Nice foran 2-1.

Dolberg viste senest skarphed i ligaen 21. februar, da han både lagde op til et mål og scorede, da Nice spillede 2-2 mod Brest.

I begyndelsen af februar scorede Dolberg begge mål for Nice, da Lyon blev besejret 2-1.

Efter målene mod Lyon satte Nice-træner Patrick Vieira til klubbens hjemmeside ord på danskerens evner.

- Han er en verdensklassespiller. Det kan man se på hans løb, hans førstegangsberøringer på bolden, og på hvordan han kommer foran sin mand ved indlæg, lød det i begyndelsen af februar fra Vieira.