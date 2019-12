Kasper Dolberg er igen månedens spiller

Sad på lokum hele natten før miraklet i Madrid

På banen har de deres vanskeligheder, OGC Nice, der senest blev skilt ad defensivt og tabte med 1-4 ude mod Saint-Etienne, men holdets danske islæt, Kasper Dolberg, skal bestemt ikke skamme sig over sine præstationer.

Angriberen, 22 år, der skiftede fra AFC Ajax i sommer og blev Nices dyreste indkøb nogensinde, er for anden gang i denne sæson blevet kåret til Månedens Spiller i OGC Nice.

Det blev han også september.

Dolberg fik 30 procent af stemmerne, mens Atal fik 16 procent, og Pierre Lees-Melou endte på 10 procent.

Danskeren har scoret i de sidste tre ligakampe i streg - mod Lyon, mod Angers og mod Saint-Etienne - og den tidligere Silkeborg-angriber står nu noteret for i alt fem ligamål for Nice.

Kasper Dolberg har 11 ligakampe for Nice i denne sæson, men starten var præget af ballade.

Dolberg fik et værdifuldt år stjålet, og så rendte han ind i nogle småskader, der gjorde, at han ikke helt var i stand til at komme på banen kontinuerligt.

Men det lader til at være fortid nu, og danskeren har vist målnæsen på det seneste, hvor han også har spillet fuld tid i kampene.

Og for præstationerne er han altså blevet belønnet igen.

