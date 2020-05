Katastrofalt regnestykke: Vildt millionbeløb pr kamp

Fodbolden ligger stille verden over, og derfor er der rigeligt med tid til at gøre status på stort og småt.

Flere internationale medier, bl.a. schweiziske Blick, har benyttet tiden til at regne sammen på Neymars ophold i Paris Saint-Germain.

Et hurtigt kig på tallene viser, at den brasilianske verdensstjernes ophold i den franske hovedstad har været en dyr fornøjelse for PSG.

Siden Neymar ankom til Paris i 2017, har han spillet 80 af 155 kampe for klubben. Hvis man holder det op mod, at PSG betalte 222 millioner euro for Neymar i Barcelona og derudover betaler ham 37 millioner euro pr. sæson, så bliver regnestykket katastrofalt for franskmændene. Et rent 'horror-scenario', som Blick skriver det.

Neymar og Kylian Mbappé er parisernes golden boys i mere end en forstand. Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Det har nemlig kostet pariserne 1,4 millioner euro pr. kamp at have Neymar rendende. Rundt regnet 10,5 millioner danske kroner pr. kamp.

Neymar har selvfølgelig bidraget til tre franske mesterskaber, en pokaltitel og en sejr i den franske liga cup, men mon ikke PSG kunne have klaret det uden brasilianerens hjælp.

'Operation Neymar' blev sat i værk for at bringe Champions League-trofæet til den franske hovedstad, men skader har gjort, at Neymar har siddet ude af flere af PSG's vigtige Champions League-opgør - bl.a. mod Real Madrid og Manchester United.

Neymar har kun spillet 51 procent af kampene for PSG siden sin ankomst. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Til den skadesplagede brasilianers forsvar skal det nævnes, at han trods alt har bidraget med 69 mål og 39 assists i sine 80 kampe. Der er heller ikke taget højde for, hvad Neymar har indtjent i kommercielt øjemed for PSG.

Men de 10,5 mio. kr. pr. kamp er nok en medvirkende faktor til, at pariserne overvejer at sælge Neymar tilbage til Barcelona, som rygterne har gået på gennem længere tid.

28-årige Neymar kan sikkert igen indbringe en fin transfersum, da han først har kontraktudløb til sommeren 2022.

