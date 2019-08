Katastrofe for storhold: Stopper det Neymar?

Selvom det bugner af penge i den franske hovedstadsklub Paris St-Germain, så kan guld og diamanter ikke redde spillerne for at blive skadet.

Således blev angrebsesserne Kylian Mbappé og Edinson Cavani skadet, da klubben søndag rundbarberede magtesløse Toulouse 4-0 på Parc des Princes.

Allerede efter 14 minutter måtte Cavani lade sig udskifte, mens Mbappé blev skiftet ud i anden halvleg med lyskeproblemer. Det er endnu usikkert, hvor alvorlige skaderne er.



Cavani måtte forlade banen efter 14 minutters spil. Foto: FRANCK FIFE / Ritzau Scanpix

Neymar vil væk

Samtidig er stjernen over dem alle, Neymar, hovedperson i et stort transfercirkus, hvor han bliver rygtet til Real Madrid og Barcelona. I mellemtiden er han udeladt fra kamptruppen. Netop skaderne til angriberne kan sætte en stopper for Neymar-skiftet.

Heldigvis for Paris ser ud til, at Eric Maxim Choupo Moting er klar til at tage mål-ansvaret på sin skuldre, da han leverede to af målene i fredagens storsejr.

Udover Cavani og Mbappé måtte forsvarsspilleren Abdou Diallo også forlade banen med en skade, mens Julian Draxler, nyindkøbet Ander Herrera, Layvin Kurzawa og Thilo Kehrer alle er på lazarettet.

