Kom indenfor til Neymars skandalefest

Neymar kan ikke kritiseres for at forsøge at fedte for træner Tuchel i PSG til sin store natklubfejring i weekenden - mellem to kampe

Søndag holdt Neymar sin 28 års fødselsdagsfest - en fest, der kun gjorde stemningen i den anspændte PSG-lejr værre.

Ikke nok med, at festen lå midt i en kun 48 timer lang pause mellem to ligakampe for Paris-klubben. Derudover meldte Neymar efterfølgende afbud grundet en ribbenskade til den anden af de to opgør, som skulle spilles mod Nantes.

Men på trods af hvad Thomas Tuchel naturligt må have haft af modvilje mod det, løb festen af stablen på en natklub i Paris, og der var angiveligt ikke sparet på noget. Det skriver blandt andre BBC, som har talt med den franske sportsjournalist Julien Laurens, der var tilstede ved festen.

Gummistøvler til 10.000 kr.

Laurens delte glædeligt ud af historier om sin celebre aften med de særdeles velbetalte stjernespillere og det dertilhørende entourage af skuespillere, surfere og den slags.

Temaet påkrævede, at alle skulle være klædt i hvidt. Neymar gjorde det samme til sin fødselsdag sidste år, hvor alle på det tidspunkt skulle bære farven rødt.

Det gav anledning til, at nogle af de velbetalte PSG'ere kunne fremvise, alt hvad deres tegnebøger kunne mønstre af hvide klæder og bling-bling. Ja, det kan godt afsløres over for eventuelle læsere, at de ikke lignede nogen, der var kede af det.

Mest opsigtsvækkende var det dog gæsten fra rivalen Lyon, Memphis Depay, der havde erhvervet sig et par gummistøvler fra Louis Vuitton, som ifølge Laurent skulle ligge til 10.000 kroner.

Memphis Depay har forsøgt at gøre sig som rapper før, og han kunne da også godt ligne en til forveksling. Foto: Ritzau Scanpix

Italienske Marco Verratti med sit bud på et outfit. Foto: Ritzau Scanpix

Den unge Neymars lidelser

Ifølge Laurent skulle Neymar have holdt en tale kort inden midnat, hvor han 'dybfølt' fortalte de tilstedeværende, at han endelig følte sig lykkelig i Paris. Det er vel godt nyt for Paris-klubben, der i flere omgange har måttet læse rygter om, at brasilianeren var på vej væk eller retur til Barcelona.

Hans kollega Kylian Mbappé, som ikke var tilstede, har ellers ikke set glad ud for sin tilværelse i klubben på det sidste. Han har også været rygtet væk, og det rygte blev kun stærkere, efter at et skænderi opstod mellem ham og hans tyske boss Tuchel, da den unge franskmand ikke ville finde sig i at blive skiftet ud ved stillingen 5-0.

Thomas Tuchel har været i stand til at skjule sin begejstring over Neymar og Mbappés dispositioner.

- Er det den bedste måde at forberede sig til en kamp på? Nej, sagde Tuchel, der dog prøvede at nedtone problematikken.

Hverken han eller nogen fra PSG's ledelse var tilstede på natklubben. Og så vildt gik det da heller ikke for sig alligevel - i hvert fald ikke inde på klubben.

Ifølge Laurent smuttede spillerne omkring klokken 1. Resten af selskabet var ude to timer efter.

Mbappé var efter de franske udsagn en tur i Disneyland Paris i stedet.

Tuchels tropper ligger på en meget suveræn førsteplads i Ligue 1, men skal forsøge at samle sig før det meget afgørende opgør mod Dortmund i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Det foregår 18. februar.

