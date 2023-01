Kongen vender tilbage.

Undertitlen på den tredje film i Ringenes Herre-trilogien kunne ligeså godt være titlen på Lionel Messis hjemvenden til sin klub, Paris Saint-Germain.

Stor hyldest

Den nykårede verdensmester trænede onsdag med PSG for første gang siden VM-triumfen, og da stjernen gik på træningsbanen blev han modtaget med en såkaldt Guard of Honour - en æresport.

Det betyder, at klappende personale og holdkammerater tog opstilling på begge sider af Messi, da han stort smilende gik ind på træningsbanen.

Efterfølgende blev han tildelt et lille gyldent trofæ af PSG's sportsdirektør, Luis Campos - en anerkendelse og fejring af argentinerens store VM-triumf.

- Jeg er meget glad for at være tilbage, sagde Messi til PSG TV.

Annonce:

- Jeg vil gerne takke alle for den modtagelse, jeg har fået fra klubbens medarbejdere, holdkammerater og personale. Jeg er glad og vil nu gøre mig klar til de kommende kampe.

Se hele Lionel Messis modtagelse i PSG her.

Mbappé var der ikke

Én holdkammerat, der ikke deltog som et led i æresporten, var Kylian Mbappé.

Franskmanden, som Messi og Argentina besejrede i VM-finalen, var nemlig ikke til stede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De to holdkammerater Kylian Mbappé og Lionel Messi mødtes i VM-finalen. Argentineren trak det længste strå. Foto: Ritzau Scanpix/AP Images

Han er i øjeblikket på en ti-dages ferie i USA sammen med en anden PSG-spiller, Achraf Hakimi.

Forleden fornøjede de sig til NBA-kamp i New York.

Dermed er de to ikke at finde på holdkortet, når PSG atter skal i aktion fredag. Her møder de Châteauroux i den franske ligacup.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Benfica-spilleren Diogo Gonçalves kan snart kalde sig FCK-spiller. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme Drenge' herunder eller i din podcast-app