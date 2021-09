Konkurrent blæst bagover: Ufattelig talentfuld

Kasper Dolberg taler ikke fransk, og Andy Delort taler ikke engelsk, så det er ikke meget kommunikation, Dolberg har med sin nye holdkammerat.

De to angribere har bare spillet en enkelt kamp sammen, hvor Dolberg og Amine Gouiri startede sammen i front mod Nantes, og hvor Delort kom ind i anden halvleg og komplimenterede de to.

Det kastede efterfølgende et par scoringer af sig - mål, som alle tre havde en andel i.

Fodboldsproget er universalt, og indtil videre er Andy Delort meget imponeret af både Gouiri og Kasper Dolberg, hvor danskeren i øvrigt har scoret tre gange i tre kampe og også scorede i kampen mod Montpellier, der skal spilles om.

- Hvis jeg kan give bolden til en spiller i en bedre position, gør jeg det. Det, der betyder noget for mig, og det jeg elsker mere end noget andet, er, at mit hold vinder. Jeg er her ikke for at sige, at jeg skal score hver weekend. Det, der driver mig, er kollektivet, at vi har det godt.

- Jeg vil være glad, når jeg møder om morgenen, og det er det, der bringer os til toppen af ligaen. I Nantes var det Amine, der scorede, men for mig føltes det også som en scoring. På meget kort tid fandt vi automatismer.

- Alle undrede sig, men forbindelsen mellem os tre eksisterer allerede, siger Andy Delort til det franske medie Nice-Matin og forklarer om Dolberg:

- Jeg taler ikke et ord engelsk, men vi vi forstår hinanden på banen. Alle har deres egen personlighed, sådan er livet.

- Det er rart. Helt ærligt er de to foran (Dolberg og Gouiri) helt ufatteligt talentfulde spillere. Du kan såre alle hold med sådan nogle spillere, siger han.

Og en reaktion på Dolbergs scoring med brystet har Andy Delort også:

- Det er virkelig godt lavet - det er nok nemmere end at sætte foden på i det øjeblik. Men man skal være forsigtig, for man skal vide, hvordan man skal styre bolden. Det er ganske enkelt klasse.

Kasper Dolberg, 23 år, har bare taget den gode form fra EM med ind i denne sæson, hvor Nice lige nu ligger på fjerdepladsen med ni point efter fire kampe - reelt har de hentet 10 point, men de fik efter balladen mod Marseille fratrukket et point og står derfor på ni.

