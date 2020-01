Kontaktet af storklub: Klopp i hemmelig samtale

Paris Saint Germain forsøgte angiveligt at lokke Jürgen Klopp til den franske hovedstad

De arabiske milliarder har rullet lystigt i den franske storklub Paris Saint Germain de seneste par sæsoner.

Men trods hundedyre indkøb i skikkelse af eksempelvis Neymar og Kylian Mbappé har den fransk fodbold-stormagt endnu til gode at sikre sig klubfodboldens mest eftertragtede trofæ - Champions League-pokalen.

Mens mesterskaberne er drysset ind i en lind strøm, kan projekt CL indtil videre kun rubriceres med et 'merde!', og det får nu atter den franske storklub til at gå på jagt efter nyt blod på trænerbænken.

Thomas Tüchel har endnu ikke formået af løse den CL-forbandelsen, og skulle det kikse nok en gang for tyskeren i denne sæson, hvor PSG fortsat er med, så har klubben allerede været i kontakt med flere potentielle afløsere - heriblandt træneren med allermest succes i denne sæson, Jürgen Klopp.

Det er det franske medie le10sport.com, der kan afsløre, at PSG's sportsdirektør, Leonardo, har været i hemmelig telefonkontakt med den nuværende Liverpool-manager.

Klopp vil blive i den røde del af Liverpool. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede før den traditionsrige 'Boxing Day' i England havde Leonardo fat i Klopp i telefonen, og de to talte sammen i mere end en time, hvor brasilianeren fremlagde det franske projekt og detaljerne om, hvordan klubben agter at gribe fremtiden an.

Klopp havde ifølge det franske medie lyttet til Leonardo, men vendte aldrig tilbage. Han skulle have indikeret, at han var mere end tilfreds i Liverpool og ikke ønskede et skifte væk fra klubben.

Tyskeren føler nok også, at han ikke er færdig med projekt Liverpool endnu. Mere og mere tyder på, at klubben for første gang siden 1990 bliver engelske mestre efter nok en forrygende sæson i det engelske, hvor klubben endnu er ubesejret i denne Premier League-sæson.

Klopp har bevist, at han er i stand til at vinde Champions League, hvilket han som bekendt gjorde i sidste sæson. Så man forstår PSGs interesse i ham, som dog ikke ser ud til at bære frugt i denne omgang.

I stedet nævnes Massimilano Allegri som favoritten til at overtage trænersædet fra Thomas Tüchel senest til sommer. Også han og Leonardo skulle have været i telefonisk kontakt, og her skulle interessen fra italieneren være mere udtalt. Han er fortsat uden job, efter han forlod Juventus efter sidste sæson.

Liverpool-fans kan dermed godt ånde lettet op. Et givetvis mere end solidt lønhop og nye udfordringer har ikke kunnet vække Klopps interesse. Det er da heller ikke mere end en halv måned siden, at Klopp og Liverpool forlængede deres aftale, så den nu udløber i sommeren 2024.

Se også: Rørende: Her opfylder han løfte til afdød søn

Se også: Liverpool fastholder topplacering efter tæt kamp mod Wolverhampton

Hylder Liverpools transferkup