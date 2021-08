Kræver omkamp efter skandale-scener

Efter gårsdagens skandalekamp i den franske Ligue 1 mellem OGC Nice og Olympique Marseille, der blev afbrudt på grund af uroligheder blandt spillere og fans og senere ikke genoptaget, er de to klubber nu blevet kaldt til høring onsdag hos den franske ligaforening, LFP.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe.

Marseille kræver, ifølge nyhedsbureauet dpa, at kampen skal spilles om.

Fik du læst denne her: Før vinduet smækker i: Det mangler din klub

De første forlydener efter kampen gik ellers på, at Nice ville blive tildelt sejren, efter at det var Marseille, der nægtede at genoptage kampen, da klubben ikke mente, at det ville være sikkert for spillerne at spille færdigt.

Reglementet foreskriver, at holdet skal stille op, hvis dommeren mener, at det er forsvarligt. Det skriver det franske medie RMC Sport, der kalder det 'en sørgelig aften'.

Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Dagen derpå er de franske medier noget chokerede over de scener, der udspillede sig i Nice søndag aften.

L'Equipe kalder det på forsiden 'uforsvarligt', og i en leder skriver avisen, at det var skamfuldt for fransk fodbold. Den franske sportsminister, tidligere OL-sølvinder i svømning Roxana Mărăcineanu, har desuden varslet sanktioner og udtalt, at 'den røde linje er blevet overtrådt' i forbindelse med kampen

Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Mandag morgen fortalte det lokale politi, at de havde anholdt tre personer i forbindelse med kampen. Alle tre, der er mindreårige, blev løsladt samme aften igen.

Derudover oplyser politiet til franske medier, at der er blevet åbnet en efterforskning af sagen.

Da kampen blev afbrudt, førte Nice 1-0 på et mål af Kasper Dolberg.