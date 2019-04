Kriseramte PSG får atter stryg i mesterskabsjagt

Hovedrige og ambitiøse Paris Saint-Germain befinder sig i en regulær spillemæssig krise i øjeblikket.

Onsdag smed klubben for tredje runde i træk muligheden for at lukke mesterskabskampen ude mod Nantes, som vandt 3-2.

En sejr ville have gjort PSG til fransk mester, mens uafgjort i seneste runde mod Lille havde været nok til at genvinde titlen, som heller ikke kom i land runden forinden med 2-2 hjemme mod Strasbourg.

Mod Lille blev PSG klædt helt af og tabte 1-5, og den ambitiøse franske klub har indkasseret ti mål i de tre seneste ligakampe.

Næste forsøg på at blive mester bliver i hjemmekampen mod Monaco den kommende søndag.

Træner Thomas Tuchels manglede læssevis af profiler til kampen på grund af skader og karantæner.

Stjernen Neymar har været ude længe og var ikke med onsdag ligesom Edinson Cavani, Marguinhos, Thiago Silva, Marco Verratti og Angel Di Maria heller ikke var til disposition.

Ydermere valgte Tuchel at smide Kylian Mbappé helt ud af truppen mod Nantes, hvilket ifølge AFP skyldtes angriberens kritiske udtalelser om holdet efter 1-5-nederlaget til Lille.

Dani Alves indledte første halvlegs målscoring, da den rutinerede brasilianer kanonerede bolden i mål langt ude fra. Bolden strøg i en bue op i krogen, og PSG var foran 1-0.

Det holdt dog kort, da Nantes udlignede tre minutter senere, da Diego Carlos stående headede bolden i mål efter et hjørnespark.

1-1 blev til 2-1 i halvlegens sidste minut til hjemmeholdet. Samuel Moutoussamy fandt Waris Majeed, der tæt på mål sendte bolden i nettet og PSG i kulkælderen til pausen.

Det blev ikke meget bedre, og Thomas Tuchel lignede en træner, der ikke troede på, at Nantes kom foran 3-1 efter 52 minutter.

Efter et hjørnespark dækkede PSG ikke op, og Diego Carlos fik møvet bolden i mål.

Et minut før tid fik Metehan Cüclü så reduceret til 2-3, men det kunne ikke rigtig bruges til så meget.

PSG vandt mesterskabet i fjor, mens Monaco tog titlen sæsonen forinden.

Før det vandt PSG fire mesterskaber i træk.

Den franske klub blev i denne sæson sendt ud af Champions League i ottendedelsfinalen af Manchester United.

