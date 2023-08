La Liga klager til EU-Kommissionen over PSG's storforbrug

Den franske storklub Paris Saint-Germain har siden 2011, hvor den fik Qatar Sports Investments (QSI) som ejer, brugt enorme summer på at hente og aflønne stjernespillere.

Flere af PSG's konkurrenter både nationalt og kontinentalt har løbende udtrykt skepsis over for den franske hovedstadsklubs forbrug. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har også gransket klubbens økonomi for brud på reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Endnu har man dog ikke kunnet finde dokumentation for, at PSG omgår FFP-reglerne med blandt andet oppustede sponsorater fra andre QSI-ejede virksomheder.

Nu har den spanske ligaforening, La Liga, tilsyneladende mistet troen på, at fodboldens egne instanser kan stoppe PSG's forbrugsfest.

La Liga har sendt en klage til EU-Kommissionen, skriver ligaforeningen på sin hjemmeside.

- PSG får ressourcer, som ikke er på markedsvilkår, hvilket forvrænger flere tæt relaterede markeder. De udenlandske midler gør PSG i stand til at hente topspillere og -trænere langt over klubbens potentiale i en normal markedssituation, skriver La Liga.

- Klubben er også i stand til at sikre sig sponsorindtægter, der ikke harmonerer med markedsværdien. Det gør klubben i stand til at løfte de sportslige præstationer, ligesom det også rammer rivaliserende klubbers evne til at tiltrække folk.

Det er en ny EU-lovgivning, som skal regulere udenlandske midler bragt til EU-landene, der giver La Liga håb om, at PSG's økonomiske muskler kan stækkes.

Tilbage i 2017 købte PSG brasilianeren Neymar i FC Barcelona for 1,65 milliarder kroner. Han er fortsat verdens dyreste fodboldspiller.

PSG har også andenpladsen på listen over de dyreste indkøb. Samme sommer hentede man Kylian Mbappé i AS Monaco for over 1,3 milliarder kroner.

Med Monaco lavede man dog aftalen, så det var en lejeaftale det første år, hvorefter købet blev effektueret i 2018. Det, mente mange, handlede om at omgå FFP-reglerne.

PSG har netop hentet franske Ousmane Dembélé i Barcelona for omkring 370 millioner kroner.

Så sent som sidste år klagede La Liga til Uefa over både PSG og Manchester City, der har ejere fra emiraterne, for brud på FFP-reglerne.

Manchester City har aktuelt anklager hængende over hovedet i England, hvor Premier League mener, at klubben har begået mere end 100 brug på ligaens regler de seneste år.