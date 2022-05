La Liga melder PSG til UEFA

Den spanske liga er ikke tilfredse med, at Kylian Mbappé ikke skal til Real Madrid fra næste sæson.

La Liga er gået så langt, at de har meldt Paris Saint-Germain til UEFA på baggrund af den forlængelse, som Mbappé har skrevet under på lørdag.

Det skriver de på deres hjemmeside.

Og retorikken i pressemeddelelsen er ikke til at tage fejl af.

- La Liga vil gerne understrege, at denne type aftaler er et angreb på den økonomiske stabilitet i europæisk fodbold, der risikerer at koste hundredtusindvis af jobs samt integriteten i sporten - ikke kun i europæiske turneringer, men også i nationale ligaer, skriver de og fortsætter:

- Det er skandaløst, at en klub som PSG, der havde en tabt fortjeneste på over 220 millioner euro i sidste sæson, efter i forvejen at have tabt mere end 700 millioner euro i sæsonerne før den, og med en trup der har kostet mere end 650 millioner denne sæson, kan lave sådan en aftale.

- Alt imens klubber, der har råd til at ansætte en spiller, uden at det overstiger deres lønbudget, ikke kan få lov til det.'

- La Liga sender derfor en klage om PSG til UEFA, de franske myndigheder samt EU-myndighederne for at forsvare det økonomiske økosystem i europæisk fodbold og dets bæredygtighed.

Tidligere på dagen lørdag udtrykte præsidenten for La Liga, Javier Tebas, også sin utilfredshed på Twitter.

Her skrev han, at det var 'en fornærmelse mod fodbold,' at PSG giver Mbappé så mange penge for at blive.

Han sammenligner også præsident for PSG, Nasser Al-Khelaifi, med den udskældte Super League, der havde til formål at generere endnu flere penge til de rigeste klubber i verden ved at gå uden om de internationale fodboldforbund.

Paris Saint-German har da også måtte finde den store pengepung frem for at beholde den franske stjernespiller.

Ifølge Goal.com får Mbappé 50 millioner euro i løn årligt. Det svarer til cirka 372 millioner kroner. Altså over en million kroner om dagen.

En pengesum som os dødelige kun kan drømme om at få ind på kontoen ...

