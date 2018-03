Lægen afslører: Så lang bliver Neymars pause

Klubsæsonen kan være forbi for den brasilianske fodboldstjerne Neymar, der torsdag er rejst til hjemlandet for at blive opereret for en brækket fod.

Den brasilianske landsholdslæge Rodrigo Lasmar siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at det vil vare to en halv til tre måneder, før Neymar er klar til at spille fodbold igen.

Da det stod klart, at skaden krævede en operation, forlød det ellers, at Neymar kunne være tilbage inden for seks uger. Det viste sig altså at være for optimistisk en prognose.

Dermed bliver det et kapløb med tiden, hvis brasilianeren skal nå at komme i kamp igen for Paris-Saint Germain, der afslutter sæsonen i den franske liga 19. maj.

Også det brasilianske landshold bliver berørt af den lange pause. Neymar er en vigtig brik på det hold, der skal forsøge at vinde VM-titlen i Rusland i juni og juli.

Angriberen kom til skade i Paris Saint-Germains møde med Marseille i den franske liga søndag.

Han går blandt andet glip af den franske mesterklubs returkamp mod Real Madrid i ottendedelsfinalen i Champions League på tirsdag. Pariserne er bagud 1-3 efter den første kamp.

Se også: Neymar slemt skadet - skal opereres i Brasilien

Se også: Ny Neymar-udvikling i nat: 'Det skal ske hurtigt'

Se også: Mareridtet en realitet: Neymar har brækket en knogle