Lang næse til AGF: Nu skifter superstjernens søn klub

Stortalent forlader PSG for at få spilletid

Det endte på sidstedagen i sommerens transfersvindue med en lang næse til AGF, men et halvt år efter har præsidentens søn sagt ja til skotske Celtic.

Den 18-årige Timothy Weah, søn af den tidligere superstjerne og Ballon d'Or-vinder George Weah, er blevet klar til at forlade de trygge rammer i Paris Saint-Germain for at få spilletid i det næste halve år.

Flere franske klubber som Amiens, Strasbourg, Caen og Rennes har været inde i billedet, men den tidligere Premier League-stjerne, Kolo Toure, Arsenal, Manchester City, Liverpool og sidst Celtic, har i følge flere medier overbevist den unge mand om, at Skotland vil være sagen for ham.

Modsat sommerens flirt med AGF er Timothy Weah denne gang opsat på at rejse, at han har allerede på Instagram sagt farvel til Paris og Parc des Princes.

Selv om faderen George Weah i dag er præsident i Liberia, har sønnen, der blev født i New York, valgt at bevare sit amerikansk statsborgerskab og valgt at spille på USA's landshold.

Artiklen fortsætter under billederne

Timothy Weah, i midten, tager til Skotland til Celtic for at få spilletid (Foto: AP)

Selv om far, George Weah i dag er præsident i Liberia, har sønne Timothy Weah beholdt sit amerikanske statsborgerskab (Foto: AP)

David Nielsen og Peter Christiansen var lige ved at få Timothy Weah til AGF i sommer, men han valgte at blive i PSG - nu skifter han så. Foto: Anita Graversen/Polfoto

Se også: Afsløring: Så tæt var AGF på superstjernes søn

TV-seere, som fulgte Eurosport-dokumentaren 'AGF - Mellem håb og håbløshed' , kunne følge sportschef Peter 'PC' Christiansen og træner David Nielsen, som nåede at komme helt oppe at ringe over at have fået tilbudt et stortalent fra en europæisk topklub'.

Ekstra Bladet kunne senere afsløre, at det 'anonyme stortalent' var netop Timothy Weah.

Drømmen blev som nævnt ikke til noget, og AGF måtte i sidste øjeblik tage til takket med Ryan Mmaee fra Standard Liege, som indtil videre ikke har vist ret meget.

Den belgisk-marokkanske angriber har ikke scoret i de ni kampe i Superligaen, som han er noteret for, så det ligner, at den unge angriber vil blive sent retur til sommer, når lejeaftalen udløber.

Se også: Storklub under ny heftig beskydning: Valgte spillere efter hudfarve

Se også: Kæmpestraf truer storklub: Neymar kan forsvinde til udsalgspris

Se også: Superstjerne udsat for spektakulært indbrud