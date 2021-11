Langer ud efter forbund: Slapt

Det var meningen, det skulle være en fest.

Efter mange måneders nedlukning og kampe spillet bag lukkede døre, var sæsonstarten i Ligue 1 i august imødeset med store forventninger og glæde.

Dertil kom det, at Lionel Messi skulle begave de franske fans med sit talent.

Men den franske liga har i stedet budt på uroligheder, ballade, karantæner og bøder. Igen og igen.

Senest illustreret søndag, da Dimitri Payet fik en vandflaske i hovedet, så storkampen mellem Olympique Marseille og Olympique Lyon måtte afbrydes.

Igen var det med Marseille som den ene part. De tidligere Champions League-vindere har adskillige gange været den ene part i kampe, hvor tilskuerne er begyndt på mere end blot at synge sange og bide negle.

Men andre klubber må med stor fortrydelse erkende, at deres fans også har brudt regler og vist højst upassende adfærd på stadions.

L’Équipes sportskommentator Vicent Duluc kalder sin mandagsklumme for Le Degout – væmmelsen – og skriver, at der ikke er tale om et nederlag for fransk fodbold.

- For et nederlag kan man komme sig over. Det er meget dybere, og som kommer fra mange episoder i ligaen. Man sidder med følelsen af straffrihed samt slaphed i LFP og disciplinærkomiteen, skriver han.

Der er mandag indkaldt til hastemøde i netop disciplinærkomiteen. Det er ikke noget nyt. I slutningen af september satte repræsentanter fra justitsministeriet, sportsministeriet og indenrigsministeriet sig sammen med det franske fodboldforbund og ligaen for at drøfte situationen. Uden at der er sket noget videre.

Denne gang håber man, at der kommer til at ske ere. Til radiostationen France Info siger sportsminister Roxana Maracineanu, at hun direkte frygter for tilstanden i toppen af fransk fodbold.

- De bliver nødt til at blive enige. Alle må forstå, at vi taler om fransk fodbolds overlevelse, siger hun.

- Vi kan ikke tillade, at en rettighedshaver skal holde en udsendelse i gang en time eller mere, som de gjorde i aftes, når man ikke ved, om kampen skal fortsætte. Det er en verden, hvor der er millioner af euro på spil, siger hun.

- Vi må hjælpe fodboldverdenen i denne krise, så fans kan vende tilbage til stadions. Det her må ikke kunne ske.

Her gik det galt

8. august: Valentin Rongier rammes af en flaske, en Montpellier-fan kaster. Kampen stoppes i ti minutter, mens Rongier tilses.

Konsekvens: To tribuner til Montpelliers efterfølgende hjemmekampe lukkes for tilskuere.

16. august: Samuel Kalu fra Girondins Bordeaux besvimer på banen men kommer til sig selv og kan gå derfra uden problemer.

22. august: Kampen mod Nice afbrydes, efter Dimitri Payet bliver ramt af en flaske. Yderligere kasteskyts regner ned mod banen, og Payet kaster to flasker retur. En større gruppefans stormer på banen, og alle spillere skynder sig i omklædningsrummet, inden dommeren afbryder kampen.

Se hvordan Nice fans stormer banen efter flaskekast.

Kampen genoptages, selvom både Marseille og kampens dommer giver udtryk for, at de ikke vil på banen igen.

Konsekvens: Nice dømmes til fire hjemmekampe uden tilskuere på den ene tribune.

18. september: Kampen mellem Lille og Lens afbrydes, da flere fans invaderer banen i pausen og giver sig til at provokere modstanderholdets fans. Politiet må ind og stoppe balladen. 2. halvleg fløjtes i gang en halv time senere end planlagt.

23. september: Kort efter Angers-Marseille-kampen løber fans fra begge hold på banen og slås. Ifølge Olympique Marseille er det provokationer fra Angers, der starter urolighederne.

Konsekvens: Angers skal lukke en tribune en enkelt kamp - og får en bøde på 20.000 euro. Marseille straffes med nul medrejsende fans til alle kampe i resten af 2021.

Foto: Jeremias Gonzalez/Ritzau Scanpix

1. oktober: Europa League-kampen mod Galatasaray må afbrydes i otte minutter, da Galatasaray-fans kaster med blandt andet røgbomber og fyrværkeri. Det udvikler sig kortvarigt til slagsmål mellem fans fra de to klubber. Tre betjente kommer til skade undervejs.

Konsekvens: Galatasaray får bøde på i alt 58.000 euro, mens Marseille får en mindre bøde og krav om lukning af en tribune i den efterfølgende EL-kamp.

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

22. oktober: Saint-Étiennes fans protesterer så heftigt (røgbomber, baneløb med mere) op til kampen mod Angers, at de ender med at udsætte kampen med en lille times tid.

Konsekvens: Saint-Étienne beordres til at spille to kampe bag lukkede døre.

24. oktober: Hjemme mod Paris Saint-Germain stoppes flere gange, da Marseille-fans kaster ting efter PSG-spillere ved hjørnespark, mens en baneløber når hen til Lionel Messi på et tidspunkt.

Efter kampen er der kampe udenfor stadion mellem fans og politi. 21 personer bliver anholdt. Seks personer bliver straffet med fængsel.

Straf: En hjemmekamp spillet bag lukkede døre

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

21. november: Dimitri Payet er genstand for Lyon-fansenes opmærksomhed og rammes af en vandflaske i forbindelse med et hjørnespark. Efter behandling kommer stjernen på benene, men kampen afbrydes.

Det er endnu uvist, hvornår kampen skal spilles færdig.