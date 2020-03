Legendarisk fodboldtræner er død

Han var hjernen bag Michel Platini og det franske landsholds første trofæ, da holdet i 1984 vandt EM på hjemmebane.

Nu er tidligere fodboldtræner Michel Hidalgo død efter længere tids sygdom. Han blev 87 år gammel og regnes for at være en af de mest centrale skikkelser i fransk fodbold.

Ifølge franske medier kan hans dødsårsag ikke kædes sammen med coronavirussen.

'C'est la vie' råbte Michel Hidalgo efter sigende udover Parc des Princes, da det stjernespækkede landshold bar ham i kongestol og fejrede sejren over Spanien med 2-0 i EM-finalen i 1984.

Undervejs mod finalen besejrede Frankrig Danmark 1-0 i åbningskampen. Det var Danmarks første kamp ved en stor slutrunde og huskes udover resultatet nok mest for, at Allan Simonsen brækkede benet i et sammenstød med Yvon le Roux.

Nous n’oublierons jamais Michel Hidalgo pic.twitter.com/sbHhjXscyK — Chris Waddle forever (@Sylvainft) March 26, 2020

Det var første gang, at franskmændene kunne kalde sig europamestre i fodbold. To år forinden havde Hidalgo guidet landsholdet til en fjerdeplads ved VM i Spanien.

Da EM-feberen havde lagt sig, gav Hidalgo træner-stafetten videre til Henri Michel. Hidalgo blev efterfølgende i en periode cheftræner i Olympique Marseille.

Udover at vinde franskmændenes hjerter som træner, nåede han selv at repræsentere det franske landshold en enkelt gang tilbage i 1962.

Hidalgo begyndte selv at spille i en alder af 14. Først som højre back, derefter som defensiv midtbanespiller, hvor han scorede 74 mål gennem sin karriere for AS Monaco, Reims og Le Havre.

For næsten 44 år siden, 27.marts 1976, tiltrådte hans om landstræner for Les Bleus efter en noget tumultarisk periode i landsholdstruppen med skiftende trænere. En post, som han bestred helt frem til 1986, hvor han takkede af som teknisk direktør for landsholdet.

Han døde i sit hjem i Marseille.

