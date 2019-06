Legendarisk keeper færdig i storklub

Den italienske målmand Gianluigi Buffons ophold i Paris Saint-German blev kort.

Onsdag meddelte den franske topklub, at Buffon forlader klubben efter blot en enkelt sæson, da parterne er enige om ikke at forlænge aftalen, der udløber med udgangen af juni.

- En gentleman på og uden for banen og en ekstraordinær holdkammerat. Vi ønsker dig det bedste i fremtiden, skriver PSG på Twitter.

I en udtalelse fra klubben lyder det ifølge AFP:

- Paris Saint-Germain og Gianluigi Buffon er efter samtaler blevet enige om ikke at forlænge kontrakten, som udløber 30. juni 2019.

Gianluigi Buffon skiftede før den netop afsluttede sæson til den franske topklub efter en lang karriere i Juventus.

Her spillede den 41-årige målmand fra 2001 til 2018, men efter 17 år hos Juventus valgte Buffon at prøve noget nyt.

Han indgik en etårig aftale med en option på yderligere et år med PSG, men den option bliver altså ikke udnyttet.

Buffon er i denne sæson noteret for 25 kampe for PSG i alle turneringer, og han har været med til at vinde det franske mesterskab med klubben.

Han har vundet en lang stribe af italienske mesterskaber og titler med Juventus, og han var med til at vinde VM med Italien i 2006.

Buffon er den italienske fodboldspiller med flest landskampe.

