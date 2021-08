Lionel Messi skifter til PSG

Undrer du dig over, hvorfor PSG må betale en høj løn, når Barcelona ikke må? Læs mere her.

Efter fire sæsoner fra hinanden bliver de tidligere Barcelona-klubkammerater Lionel Messi og Neymar Jr. forenet.

34-årige Lionel Messi fortsætter sin karriere hos Paris Saint-Germain, meddeler klubben. Klubben offentliggjorde den nye tilgang i en video på Twitter, hvor de også bekræftede, at Messi havde skrevet under på en aftale, der løber frem til 2023 med mulighed for endnu et års forlængelse.

I PSG får den argentinske superstjerne trøje nummer 30.

Der er smæk på i franskmændenes præsentation af deres 'nye diamant'.

- Jeg er spændt på at begynde et nyt kapitel i min karriere i Paris Saint-Germain. Alt ved klubben matcher mine fodboldambitioner, siger Messi til klubbens hjemmeside.

- Jeg ved, hvor dygtig truppen og trænerteamet er her. Jeg er fast besluttet på at hjælpe med at bygge noget særligt for klubben og fansene, og jeg glæder mig til at træde ud på banen på Parc des Princes.

Kun en håndfuld dage gik der fra en planlagt kontrakt-forlængelse, som ikke lod sig gøre grundet nye regler om lønbudgetter i La Liga, og et tårevædet farvel til den catalonske storklub, før fremtiden kom på plads.

Samme udfordringer havde PSG og deres stenrige ejere fra Qatar ikke, og PSG-præsident Nasser Al-Khelaifi jubler over skiftet.

- Jeg er meget glad for, at Lionel Messi har valgt at slutte sig til Paris Saint-Germain, og vi er stolte af at byde ham og hans familie velkommen til Paris.

- Han har ikke lagt skjul på sit ønske om at fortsætte med at konkurrere på allerhøjeste niveau og vinde trofæer, og det er naturligvis vores ambition som klub at gøre det samme.

- Med tilføjelsen af Leo til vores verdensklassetrup fortsætter et meget strategisk og vellykket transfervindue for klubben. Anført af vores fremragende træner og hans stab ser jeg frem til, at holdet sammen kan skrive historie for vores fans over hele verden, udtaler Nasser Al-Khelaifi.

Lionel Messi landede i Paris tirsdag til kontraktunderskrivelse, afslørede argentinerens far Jorge Messi allerede på forhånd til spanske medier.

De sydamerikanske stjerner forenes i Paris. Foto: Gustau Nacarino/Ritzau Scanpix

Lionel Messi fløj tirsdag middag fra El Prat-lufthavnen i Barcelona til Paris. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

I Paris var masser af fans mødt op. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Og Messi vinkede ud til fansene i Paris. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Udnyttes klausul vil Messi være i klubben til sin 37 år fødselsdag.

Den argentinske troldmand får også råd til at etablere sig på det parisiske boligmarked og spise på byens mange Michelin-restauranter, når diætisten og kampprogrammet tillader det.

Trods mange kendissers brok over fransk topskat og lønnedgang sammelignet med seneste Barcelona-kontrakt.

Årslønnen rapporteres til 35 millioner euro inklusive bonusser, hvilket i danske kroner er rundt 260 millioner kroner.

