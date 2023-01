Lokker med milliarder: PSG truer med at flytte

En tvist med det parisiske byråd og borgmester Anne Hidalgo er nu kommet så vidt, at fodboldklubben PSG truer med at forlade sin hjemmebane, Parc des Princes.

PSG, som er ejet af Qatars emir, sheik Tamim bin Hamad Al Thani, har længe ønsket at købe det parisiske stadion.

Men Hidalgo slog lørdag fast i et interview med avisen Parisien, at stadionet 'ikke er til salg'.

Klubbens præsident, Nasser al-Khelaifi, sagde i november, at ejerkredsen allerede har investeret 80 millioner euro i stadionet, selv om klubben ikke ejer det.

PSG-ejerne har lokket med renoveringer for en halv milliard euro, cirka 3,7 milliarder kroner, hvis de får lov til at købe Parc des Princes. Men det har altså ikke vakt interessen hos de lokale politikere.

En talsmand fra klubben siger, at han var 'skuffet og overrasket' over, at byen ønskede at 'skubbe PSG og klubbens tilhængere ud af Parc des Prince', hvor klubben har spillet det meste af sin levetid.

- Borgmesteren tvinger PSG til at flytte hjemmefra, siger han og tilføjer, at 'PSG nu er tvunget til at afsøge alternative løsninger for at flytte klubben'.

- Det er ikke den løsning, som klubben og dens tilhængere håbede på.

Klubben har allerede budt på stadion, men ifølge viceborgmester Emmanuel Gregoire lød buddet dengang på 40 millioner euro, eller knap 300 millioner kroner.

- Det er jo billigere end Paredes, sagde Gregoire med henvisning til midtbanespilleren Leandro Paredes, som PSG i 2019 købte til en pris, der ifølge flere medier lå på 47 millioner euro.