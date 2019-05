Markant straf efter Neymar-skandale

Da Neymar og Paris Saint-Germain tabte finalen i den franske pokalturnering, slog superstjernen en tilskuer. Det får han tre dages karantæne for

Neymar må tilbringe de næste tre kampe på tribunen for sit franske hold Paris Saint-Germain.

Det sker efter, at det franske fodboldforbund (FFF) har nærstuderet en hændelse, hvor Neymar på vej til at modtage sin sølvmedalje fra finalenederlaget i den frankse pokalturnering slår en tilskuer.

Flere mobilkameraer har fangede situation, hvor Neymar sendte højrehånden mod en Rennes-tilskuers ansigt.

Han har desuden fået en betinget dom på yderligere to kampes karantæne, hvis han igen gør sig uheldigt bemærket.

Fra 13. maj og tre kampe fra har Neymar karantæne. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Ritzau Scanpix

Ifølge PSG kom tilskueren med flere upassende tilråb mod klubbens spillere, inden Neymar dukkede op.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at de mener, at dommen er meget hård. Derfor har PSG i samspil med Neymar valgt at anke FFF's afgørelse til en højere komité i det franske fodboldforbund.

Neymar i problemer efter slag mod tilskuer

Neymar scorede til 2-0 i finalen, men Rennes kom tilbage og fik 2-2, inden vinderen måtte findes i straffesparkskonkurrence, der faldt ud til Rennes fordel.

Paris har allerede sikret sig det franske mesterskab i overlegen stil. Ikke desto mindre har de fortsat tre ligakampe tilbage på programmet, før de kan gå på sommerferie.

Karantænen træder først starter fra 13. maj. Dermed kan han være med i Ligue 1-kampen mod Angers lørdag, men han går glip af sæsonens sidste to kampe samt Super Cup-kampen mod Rennes i august.

Gennem sin tid i Paris har Neymar scoret 49 mål i 56 kampe på tværs af alle turneringer.

