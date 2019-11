Marseille-fans smadrer ruder i Lyon-bus

Opgøret i den franske Ligue 1 søndag aften mellem Marseille og Lyon fik en trist optakt, da Lyons bus blev angrebet inden kampen.

Ifølge AFP var det fans af hjemmeholdet Marseille, der kastede sten efter den bus, der fragtede Lyon til ligakampen.

Det resulterede i to knuste ruder i bussen, og det var lige ved at få Lyon til at droppe selve fodboldkampen i frustration.

Lyon-præsident Jean-Michel Aulas var således helt oppe i det røde felt efter hændelsen, der mindede om en lignende episode i 2016.

- Vi vil ikke finde os i det mere. Det var en fælde, og sker der den mindste ting mere, så spiller vi ikke kampen, lød det fra Aulas inden opgøret.

Også under kampen var der gang i tilskuerne. Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/Ritzau Scanpix

Til tider var det svært at følge med i spillet på Stade Vélodrome. Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/Ritzau Scanpix

Kampen blev dog spillet med danske Joachim Andersen i startopstillingen hos Lyon, og han måtte se Marseille vinde kampen 2-1.

Dimitri Payet scorede to gange i første halvleg, men gæsterne fik udlignet efter en time ved Moussa Dembele.

Kort efter var der direkte rødt kort til Marseilles spanske forsvarsspiller Álvaro González Soberon.

Sejren sendte Marseille på andenpladsen med otte point op til Paris Saint-Germain, der topper rækken.

Lyon ligger nummer 14 med 16 point efter fem nederlag i sæsonen.

