Mbappé med massivt pengekrav

Skakmat: PSG står til enten at skulle sælge eller beholde Kylian Mbappé, men uanset hvad klubben vælger, ender de efter al sandsynlighed med at betale spilleren et massivt pengebeløb

Der er drama i Paris Saint-Germains drømmeland lige nu.

For klubben, som er polstret til i pengesedler og guldmedaljer, står lige nu i et økonomisk vanskeligt dilemma om Kylian Mbappés fremtid.

Men for at forstå det hele, skal man holde tungen lige i munden.

Den franske fodboldspiller har kontraktudløb næste sommer. Men allerede fra 1. januar kan han lovligt forhandle kontrakt med en ny klub.

Denne klub kommer efter sigende til at være Real Madrid.

Derfor står PSG lige nu med to muligheder: Enten skal de sælge ham nu for et massivt millionbeløb, eller også skal de lade ham gå gratis til næste sommer - og altså få glæde af hans kundskaber i endnu en sæson.

Massive mængder penge

Umiddelbart kunne det lyde som en nem beslutning, men det er det på ingen måde.

Kylian Mbappé har spillet i PSG siden 2018, hvor han siden sin start har opnået legende-status. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

For ifølge Marca er Mbappé ikke interesseret i at forlade den parisiske storklub uden en ordentlig sjat penge. Avisen peger på, at han gennem den næste sæson vil tjene omtrent 450 millioner kroner i grundløn og hele 670 millioner i loyalitetsbonusser.

Herefter vil han fra 1. januar forhandle en kontrakt med Real Madrid, hvor han vil få en transferbonus på mellem 750 og 930 millioner kroner for at tage til den spanske klub på en fri transfer.

Farvel og tak

Så hvorfor lader PSG ham ikke bare gå nu?

Det handler om, at både PSG, Real Madrid og Mbappés bagland skal være enige om en aftale. Og sidstnævnte lader ingen slippe billigt.

Ifølge Marca har angriberens lejr informeret Paris Saint-Germain om, at de skal betale ham et års løn samt den omtalte loyalitetsbonus, hvis de vælger at sælge ham denne sommer - et samlet beløb på over 1,1 milliarder kroner.

Det spanske medie skriver, at Kylian Mbappé ikke vil gå med til at blive solgt for et højt beløb, da han dermed ikke vil kunne høste den omtalte bonus fra Real Madrid.

Alt i alt har Kylian Mbappé sat alle parter skakmat, men hvordan franskmandens fodboldmæssige fremtid kommer til at ende, må vi vente endnu med at finde ud af.

Én ting er dog sikker: Kylian Mbappé kommer til at grine hele vejen til banken.