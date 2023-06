Mbappé smider bombe: Vil ikke forlænge

Han er 24 år, har vundet VM og seks franske mesterskaber - fem af dem med Paris Saint-Germain.

Men Kylian Mbappé får tilsyneladende kun én enkelt mulighed for igen at vinde det franske mesterskab for hovedstadsklubben.

Mbappé har nemlig meddelt sin klub, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt med yderligere et år frem til 2025. Dermed udløber kontrakten allerede næste sommer.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe og den pålidelige transferjournalist Fabrizio Romano.

Stjerneangriberen forlængede senest sin kontrakt i 2022.

Den blev forlænget til sommeren 2024 - dog med den lille krølle, at Mbappé selv kan vælge at forlænge med et år ekstra, hvis han ønsker det.

Men den mulighed har han altså nu valgt fra.

Kylian Mbappé overværede søndag Novak Djokovic vinde French Open i Paris. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Vil ikke slippe ham gratis

Det betyder, at den lynhurtige målræv kun har én sæson tilbage i Paris Saint-Germain.

Eller har han?

L'Equipe meddeler således, at PSG ikke har i sinde at lade deres stjerneangriber forlade klubben gratis næste sommer.

Enten skal han forlænge nu, eller også bliver han solgt.

Hvis Mbappé finder stædigheden frem og holder fast i sin beslutning, ligner det dermed et kæmpesalg enten denne sommer eller senest til vinter.

I sine seks år i PSG har Mbappé scoret hele 212 mål i 260 kampe.