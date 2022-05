Mbappés krav til PSG: Disse spillere vil han have

Det er ikke kun bunkevis af penge, som Kylian Mbappé kan se frem til, efter han lørdag forlængede med Paris Saint-Germain.

Flere medier, herunder The Sporting News, beretter nemlig om, at Kylian Mbappé får en vis indflydelse på afgørende beslutninger i PSG.

Først og fremmest er det ingen hemmelighed, at cheftræner Mauricio Pochettino ligner en færdig mand i PSG, men sportsdirektør Leonardo står også til at få sparket.

Til at erstatte de to regner man angiveligt med, at Zinedine Zidane og Luis Campos træder til.

Campos var sportsdirektør i Monaco, dengang Mbappé første gang gjorde sig bemærket i international fodbold. Og de to fik et tæt forhold, selvom det siden forlyder, at ikke er på bølgelængde i øjeblikket.

Men det ville give mening, hvis Campos skulle sætte sig i sportsdirektør-sædet, for Mbappé har nemlig et par ønsker til fremtidige spillere i klubben.

Han savner lidt fransk selskab på holdet.

Ousmane Dembélé, Paul Pogba og Aurélien Tchouaméni er alle spillere, som den 23-årige angriber har på sin ønskeliste.

Nasser Al-Khelaifi og Kylian Mbappé under offentliggørelsen af forlængelsen. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Og som PSG-præsident, Nasser Al-Khelaifi, sagde under offentliggørelsen af kontraktforlængelsen, så bliver Mbappé en hjørnesten i i klubbens projekt i mange år fremover, både på og uden for banen.

Det kan altså betyde, at franskmanden har mere indflydelse på beslutninger i klubben, nu da han bliver tre år mere.

Det er i hvert fald det, mange medier spekulerer i i øjeblikket.

Det, vi kan slå fast, er, at PSG er gået langt for at sikre, at Mbappé bliver i klubben. En rekordhøj årsløn på 50 millioner euro (cirka 372 millioner kroner) kan han se frem til.

Den spanske liga er dog ikke meget for, at PSG kaster om sig med penge. De har nemlig meldt PSG til UEFA, fordi de mener, at kontraktforlængelsen og de dertilhørende penge er et angreb på den økonomiske stabilitet i europæisk fodbold.

