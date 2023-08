Medie: Chelsea og Barca jagter Mbappé

Ifølge nyhedsbureauet Press Association arbejder Chelsea og Barcelona hårdt på at hente Kylian Mbappé, der er ude i kulden i PSG.

Kylian Mbappé er genstand for en af sommerens helt store transfersagaer.

Nu beretter det britiske nyhedsbureau Press Association, at Chelsea og Barcelona er de to klubber, der på nuværende tidspunkt arbejder hårdest på at købe den franske stjernespiller fri i PSG.

De forsvarende Ligue 1-mestre satte for nylig 24-årige Mbappé til salg, fordi han ikke ønsker at forlænge sin nuværende kontrakt, der udløber næste sommer.

Siden da har flere internationale medier berettet, at PSG accepterede et bud på 300 millioner euro fra Al-Hilal, der dog fik et nej fra Mbappé selv på trods af udsigten til en særdeles lukrativ løn.

Ifølge Press Associations oplysninger er Chelsea-ejeren Todd Boehly nu i fuld gang med at forberede et bud til PSG, og det samme skulle altså gøre sig gældende med Barcelona.

PSG føler sig efter sigende overbevist om, at Mbappé allerede har forhandlet en aftale på plads med Real Madrid, der angiveligt håber på at kunne hente angriberen på en fri transfer næste sommer.

Spørgsmålet er, om det ender sådan, eller om Chelsea, Barcelona eller en helt tredje klub formår at hente den store stjerne denne sommer.