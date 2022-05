Medie: Dolberg ryster posen - får nyt agentfirma

Er Kasper Dolberg på vej væk fra Nice? Noget kunne tyde på det.

Den danske landsholdsspiller har valgt at alliere sig med et nyt agentfirma, og det er typisk noget, en fodboldspiller kun gør, hvis der er et eller andet under opsejling.

Det er typisk et klubskifte eller en kontraktforlængelse - i Dolbergs tilfælde er det svært at forestille sig, at det er sidstnævnte.

Foot Mercato skriver, at Kasper Dolberg har kvittet agentfirmaet SEG for i stedet at slå pjalterne sammen med det bureau, som blev grundlagt af den for nyligt afdøde stjerneagent Mino Raiola.

Mino Raiola døde 30. april, og hans firma er blevet overtaget af advokaten Rafaela Pimenta og Raiolas tidligere højre hånd Jose Fortes Rodriguez. Det er altså dem, der nu skal bistå Kasper Dolberg.

Den 24-årige angriber har haft en sæson på det jævne i Nice, hvor det er blevet til syv scoringer i 29 kampe. Både Nices cheftræner og anfører har i løbet af sæsonen kritiseret Dolbergs attitude på banen.

Kasper Dolberg har kontrakt med Nice frem til sommeren 2024.

