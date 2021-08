Medie: Enige - Messi lander i dag

Lionel Messi kan inden længe kalde sig Paris Saint-Germain-spiller.

Den franske avis L'Equipe skriver, at parterne nået til enighed om en toårig kontrakt, der desuden indeholder en option på endnu et år.

Familien Messi på vej i lufthavnen for at rejse til Paris:

L'Equipe skriver, at Messi ventes at lande i Paris tirsdag eftermiddag for at gennemføre et lægetjek og underskrive kontrakten.

Den normalt velinformerede italienske journalist Fabrizio Romano skriver ligeledes på Twitter, at Messi og PSG er enige om den to år lange kontrakt. Ifølge ham kommer Messi til at tjene omkring 260 millioner kroner om året.

I torsdags meddelte FC Barcelona, at Messi - hvis kontrakt med den spanske storklub udløb 30. juni - ikke ville vende tilbage, selv om parterne var nået til enighed om en ny kontrakt.

Den spanske ligas økonomiske regler - der blandt andet indebærer et lønloft - umuliggør, at aftalen kunne indgås.

Siden har der været vedvarende rygter om, at Messi er på vej til PSG.

Søndag sagde Lionel Messi et tårevædet farvel til Barcelona.

På et pressemøde havde han utrolig svært ved at styre følelserne, men han kæmpede sig igennem afskeden og blev tiljublet af de fremmødte, som blandt andet bestod af hans nu forhenværende holdkammerater, der også lod tårerne trille.

Lionel Messi ville faktisk slet ikke væk fra Barcelona, fortalte han søndag. Men klubbens skrantende økonomi gør, at den spanske liga ikke vil lade klubben indgå en ny aftale med Messi. Barcelonas lønudgifter overstiger nemlig klubbens indtægter, og det tillader ligaen ikke.

Derfor er afskeden blevet virkelighed, før Lionel Messi ville det. Han kom til Barcelona som 13-årig, og det er blevet til utallige trofæer og masser af hæder.

Nu venter der tilsyneladende et nyt kapitel i Paris, og det tyder på, at han bliver modtaget med åbne arme i den franske hovedstad.

Mandag havde adskillige PSG-fans placeret sig ude foran klubbens hjemmebane, Parc des Princes, for at være der til at byde Messi velkommen.

Argentineren dukkede aldrig op, men det gør han måske tirsdag i stedet.