Medie: Fremtiden er på plads for Mbappé

Kylian Mbappé har angiveligt meddelt PSG, at han ikke vil forlade klubben denne sommer. Dermed kan han skride næste år, uden den franske klub får en øre for ham

Luften mellem Kylian Mbappé og PSG er iskold, og den 24-årige verdensstjerne er endda blevet frosset ude af førsteholdet.

PSG kæmper nemlig med at overbevise franskmanden om at underskrive en ny kontrakt eller lade sig sælge.

Og nu har han ifølge Sky Sports meddelt klubben om, at han under ingen omstændigheder forlader klubben denne sæson.

Føler sig svigtet

Det ville være en sand katastrofe, hvis de franske mestre ikke formår at få en krone for deres guldfugl, der kan ende med at skride fra klubben på en fri transfer.

Dermed kan Mbappé nok også godt forvente at træne med reserverne resten af sæsonen.

Sky Sports skriver, at en af stridspunkterne mellem Mbappé og PSG er, at franskmanden føler sig ført bag lyset i forhold til klubbens transferpolitik.

Da han satte sin underskrift på en ny kontrakt sidste sommer, troede han nemlig at Robert Lewandowski og Bernardo Silva var på vej til Paris.

Afviste milliard-løn

PSG er i mellemtiden i gang med at planlægge en tilværelse uden Kylian Mbappé, hvilket vil sende en besked til alle spillerne om, at ingen er større end klubben.

PSG havde ellers accepteret et bud på svimlende 2,2 milliarder kroner på Mbappé fra saudiarabiske Al Hilal - og det var kun for en enkelt sæson.

En sæson, hvor han ligeledes kunne se frem til en løn på hele 5,2 milliarder.

Franskmanden blev dog ikke fristet af de enorme pengesummer og endte i sidste ende med at takke nej til tilbuddet.

