Medie: Han kan erstatte Messi i PSG

Meget tyder på, at Lionel Messi forlader Paris Saint-Germain til sommer, og nu melder flere franske aviser, at storklubben har udset sig en erstatning for verdensstjernen

Fodboldguderne skal vide, at det er vanskeligt at finde en erstatning for en spiller af Lionel Messis kaliber.

Men det er højst sandsynligt dét, Paris Saint-Germain skal gøre denne sommer.

Efter en uretmæssig ferie i Saudi-Arabien blev Messi suspenderet tidligere på måneden og har efterfølgende undskyldt for sine handlinger.

Selvom den 35-årige argentiner vendte tilbage i kamp i weekenden, er hans fremtid stadig uklar. Hans kontrakt udløber til sommer.

Nu melder de to store franske aviser Le Parisien og L'Équipe, at PSG som en erstatning for Messi har set sig lun på Manchester Citys rutinerede offensivspiller Bernardo Silva.

Bernardo Silva har spillet i Manchester City siden 2017. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Førstnævnte avis melder om en transfersum i omegnen af 600 millioner kroner.

Den 28-årige portugiser skulle efter sigende selv være interesseret i et skifte, og parterne har allerede indledt forhandlingerne.

Annonce:

Men PSG er ikke den eneste bejler til Silvas underskrift. Barcelona skulle således også være interesseret, men de nykårede spanske mestres stramme økonomiske situation kan muligvis være stopklodsen, der i stedet sender Bernardo Silva til PSG i Frankrig.

Silva har da også en fortid i netop Frankrig, hvor han fik sit store, internationale gennembrud for Monaco fra 2014 til 2017.

Herefter kom han til Manchester City, for hvem han har optrådt 303 gange.

Senest var han på banen i onsdagens Champions League-semifinale imod Real Madrid, hvor han scorede to gange i 4-0-sejren på hjemmebane.

Med City har Bernardo Silva blandt andet vundet fire engelske mesterskaber.