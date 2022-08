Medie: Kæmpe konflikt i PSG

Der er problemer i den parisiske storklub PSG, hvor Kylian Mbappé angiveligt prøver at presse klubben til et salg af Neymar

Kylian Mbappé vil angiveligt af med Neymar, efter de to superstjerner har raget uklar ovenpå lørdagens kamp mod Montpellier.

Det melder britiske Guardian og den franske undersøgende journalist Romain Molina på Twitter.

'Det er ikke et straffesparksproblem hos PSG. Det er en bekymring for en spiller, der beder sin ledelse om at sende en anden spiller ud (mens han tror på, at sidstnævnte ikke ville være klar over det),' skriver journalisten Romain Molina på Twitter.

Franskmanden brændte det første straffespark i weekendens kamp, og da PSG senere i første halvleg fik tilkendt endnu et straffespark, så tvang Neymar sig til muligheden for at sparke fremfor Mbappé.

Efter kampen tiltrak straffesparkssituationen sig ekstra opmærksomhed, for Neymar likede to tweets ovenpå 5-2 sejren mod Montpellier.

Annonce:

Det ene tweet insinuerede, at Mbappé har fortrinsret til at tage parisernes straffespark.

En fortrinsret som franskmanden angiveligt har fået ovenpå sin kontraktforlængelse, som rygter siger, også har givet Mbappé magt i forhold til hvordan PSG-truppen bliver sammensat.

Weekendens straffespark situation har angiveligt givet den 23-årige franskmand anledning til at udnytte sin magt, som han altså vil bruge på at presse PSG-ledelsen til et salg af deres brasilianske superstjerne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Neymar scorede to mål i lørdagens opgør mod Montpellier. Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Ritzau Scanpix

Neymar har ellers startet sæsonen stærkt, hvor han i sæsonens første tre kampe har leveret fem mål og tre assists

Det står i skarp kontrast til franskmanden, som kun har leveret et enkelt mål i sæsonindledningen.

Brasilianeren kom til PSG i 2017.