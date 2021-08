Medie: Lægetjek senest på mandag

Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi kan meget vel blive Paris Saint-Germain-spiller i den nærmeste fremtid.

Søndag skriver den normalt velinformerede franske avis L'Equipe, at argentineren stort set er enig med PSG om betingelserne for en kontrakt mellem parterne.

Avisen mener at vide, at en underskrift er så nært forestående, at Messi enten søndag aften eller mandag morgen vil gennemgå et lægetjek i den franske hovedstadsklub.

I fredags kunne flere andre medier, heriblandt Le Parisien og ESPN, berette, at der var kontakt mellem Lionel Messi og PSG.

L'Equipes oplysninger om lægetjekket er offentliggjort søndag på samme tid som Lionel Messis afskedspressemøde i FC Barcelona.

I tilfælde af at Lionel Messi skifter til PSG, vil han blive genforenet med Neymar. Sammen med brasilianske Neymar og uruguayanske Luis Suarez udgjorde Messi fodboldhistoriens måske bedste angrebstrio i en periode.