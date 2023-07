Fransk fodbold ... 26. jul. 2023 kl. 21:01 Gem artikel Gemt artikel

Medie: Mbappé afviser monsterbud fra Al Hilal

Franske L'Équipe skriver, at Kylian Mbappé ikke er interesseret i at skifte til Al Hilal, og derfor skulle han have afvist et stort løntilbud fra den saudiarabiske klub