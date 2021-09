Medie: Messis løn afsløret

Vi vidste jo godt, at Lionel Messi nok kan få tingene til at hænge sammen i Paris og næppe er henvist til at slubre en skål suppe i sig i det nærmeste folkekøkken rundt om hjørnet.

Den 34-årige argentiner høster en fornuftig hyre i PSG, kan L’Equipe i dag afsløre. Den store, seriøse sportsavis har gravet dybt og slidt på kildenettet i den ellers lukkede klub, og det er artige ting, der dukker op i et land, der er notorisk berygtet for en topskat – med bund i!

Lionel Messi skrev i huj og en del hast en to plus ét-årig kontrakt med Paris-klubben. Aftalen indbringer i rå løn 30 mio. euro NETTO pr. sæson – deri inkluderet en mio. euro netto i kryptovaluta. Det svarer til en årsløn på 223 mio. kroner efter skat.

Den sum skulle præcis matche den løn, Neymar modtager, efter han i maj forlængede til 2025 med option på yderligere en sæson. Men hvor argentinerens løn er stabil, er der indbygget en modsat trappe i brasilianernes, så hans hyre falder for hver sæson.

Hvor meget fremgår ikke af L’Equipe.

Han klarer sig nok, og for den nye mand i Paris-Saint Germain er løn-løjerne ikke forbi. For godt nok fik Messi ifølge L’Equipe ikke nogen sign on-fee, til gengæld er der monteret en loyalitetsbonus i aftalen, så argentineren efter den første sæson modtager 10 mio. euro ekstra for hver af de følgende to sæsoner.

Han stiger altså modsat vennen i løn - og det er ikke på grund af det pinlige 1-1 resultat i Brügge forleden...

Summa summarum. 30 plus 40 plus 40 giver 110 mio. euro, som vekslet til dansk mønt i store sedler giver en imponerende samlet lønsum på 818 mio. kroner for tre sæsoner.

Det ville eddermame koste dyrt i dummebøde at have dem stående i en dansk bank…

Sådan ville Messi også se ud, hvis han havde sine penge stående i en dansk bank... Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Skribenten fra L’Equipe noterer høfligt, at Messis hyre naturligvis er enorm – men at den i grove træk matcher de 61 mio. euro (451 mio. kroner), avisen hævder han modtog pr sæson i FC Barcelona.

Det fremgår ikke umiddelbart, om det var netto eller brutto, men Messi tilbød til allersidst at gå ned på det halve i løn – det var bare stadig ikke nok til at få den storskrantende klubs budget til at matche nye spanske ligakrav.

Derfor har PSG ifølge avisen fået Messi billigt i den forstand, at klubben ikke skulle overbyde catalonierne, der var spillet langt væk fra pokerbordet og helt ud på fortovet. PSG har hentet stjernen via et dybt greb i Qatar-ejernes olietank tilsat en pæn portion nytænkning og fantasi, noterer L’Equipe.

For – og det skal vi lige have med – der er kollektive præstationsbonusser, som Messi også skal have del i. Dertil har Messi og klubben også signeret en treårig kontrakt med kryptoselskabet Crypto.com, der måtte til lommerne, da Messi pludselig kom ind over.

Det gavnede klubben – og i dén grad også Messi, der ifølge L’Equipe står at tjene yderligere op mod 30 mio. euro for den treårige aftale.

PSG har solgt trøjer i containervis og har ifølge avisen på lidt over en måned hentet 25 mio. nye fans til sine sociale medier, så forventningen er, at trods den pæne check er Messi en mand, der kommer til at tjene sin egen løn hjem.

Desuden… Hvis det skulle knibe, så har argentineren naturligvis sine private sponsorater med bl.a. Adidas, Pepsi, Hard Rock Cafe og andre at falde tilbage på, så der kan falde en skilling eller tre til ratepensionen.