Medie: Neymar accepterer tilbud fra Saudi-Arabien

Brasilianske Neymar ligner den næste superstjerne, der tager turen til Saudi-Arabien for at spille fodbold og modtage en voldsom stor hyre

- Vi tager en til, sagde Benjamin Hav adskillige gange under sin optræden på Roskilde Festival i 2018.

Og det er nok lidt samme ordlyd, som klubejerne i de saudiarabiske klubber har brugt denne sommer, hvor den ene store stjerne efter den anden, er skiftet til klubberne i oliestaten.

Nu tyder meget på, at de tager en mere.

Paris Saint-Germain-stjernen Neymar skulle nemlig have accepteret et tilbud fra Al-Hilal, der har tilbudt brasilianeren en to-årig kontrakt med en årsløn på intet mindre end 1,2 milliarder kroner.

Det skriver L'equipe.

Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

PSG og Al Hilal mangler nu at blive enige om en overgangssum, og ifølge det franske medie skulle det første bud lyde på omkring 80 millioner euro, svarende til knap 600 millioner kroner.

Den brasilianske superstjerne har spillet seks sæsoner i den franske hovedstand, efter han skiftede fra Barcelona tilbage i 2017 for godt for vel 1,65 milliarder kroner, som fortsat er den højeste transfersum, en spiller nogensinde er blevet handlet for.

Hvis skiftet skulle gå igennem, som meget tyder på, kan Neymar se frem til at blive holdkammerat med stjerner som Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic og Malcom, der alle fire også er skiftet denne sommer.