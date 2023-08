Medie: Nu skifter Daramy

Fabrizio Romano erfarer, at Mohamed Daramy officielt bliver Reims-spiller denne fredag, eftersom offensiv-spilleren og agenten er ankommet til klubben

Det lignede længe et skifte til Premier League og Burnley for Mohamed Daramy, men danskeren ender i stedet i Frankrig.

Fabrizio Romano melder fredag formiddag, at den danske landsholdsspiller forventes at blive præsenteret i Reims senere på dagen

Daramy og Hasan Cetinkaya, der er offensiv-spillerens agent, skulle ifølge transferjournalisten være landet i det franske for at færdiggøre transferen.

Det bliver en rekordhandel for Reims, der angiveligt betaler 17 millioner euro plus bonusser for den 21-årige dansker.

I kroner og øre svarer det til cirka 127 millioner kroner, som altså kan stige.

Mohamed Daramy spillede blot 16 kampe for Ajax siden skiftet fra FC København i sommeren 2021.

Da han var udlejet i FCK i den forgangne sæson, blev det til ni mål og syv assists i 41 kampe.

Fredag aften skydes den nye Premier League-sæson i gang, og det samme gør managerspillet. Men hvem skal du vælge? Ekstra Bladets managerekspert har valgt sin vej og giver dig de bedste råd til første runde lige her.