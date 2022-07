Medie: Schmeichel har sagt ja

Den danske landsholdsanfører Kasper Schmeichel ligner en mand, der snart kan være fortid i Leicester City.

Hvis man skal tro det normalt velsansete franske sportsmedie L'Equipe, har Schmeichel nemlig sagt ja til et skifte til den sydfranske klub.

For at skiftet skal blive en realitet, skal Leicester City dog finde en afløser for den 35-årige dansker først. Det er indtil videre ikke lykkedes for 'The Foxes', og skiftet er derfor på standby.

Ifølge L'Equipe kan Schmeichel denne sommer frit skrive kontrakt med en klub uden for Englands grænser. Hans kontrakt med Leicester udløber i 2023.

Landsholdsangriberen Kasper Dolberg kan derfor med stor sandsynlighed se frem til at få en ny dansk holdkammerat i det sydfranske.

Kasper Schmeichel og Kasper Dolberg kender hinanden rigtig godt fra det danske landshold. Foto: Koen Van Weel

Hvis skiftet bliver en realitet, skal Schmeichel, der har været på kontrakt i Leicester siden 2011, for første gang prøve kræfter med fodboldverdenen uden for Englands grænser.

Nice har tidligere på sommeren været sat i kraftig forbindelse med den schweiziske målmand Yann Sommer, men transferen faldt til jorden, og Riviera-klubben har derfor rettet fokus mod danskeren.

