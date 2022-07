Medie: Storklub vil leje Kasper Dolberg

Efter tre år i fransk fodbold kan Kasper Dolberg nu være på vej mod Tyrkiet.

I hvert fald skriver det tyrkiske medie CNN Türk nu, at Galatasaray har sendt et tilbud til Nice, hvor Istanbul-klubben har tilbudt at leje den danske landsholdsangriber.

Nice og Galatasaray har forhandlet om Dolberg, forlyder det, og den tyrkiske klub er angiveligt også interesseret i danskerens holdkammerat Mario Lemina.

Galatasaray havde en skrækkelig sæson i sidste sæson, hvor Victor Nelsson og kompagni endte på en meget skuffende 13.-plads i den tyrkiske liga.

Det bliver således interessant at se, om Dolberg skal en tur til tyrkisk fodbold denne sommer. Det virker i hvert fald, som om den tidligere Ajax-spiller er ved at være færdig i Nice.

For et par uger siden skrev det franske medie Foot Mercato således, at Dolberg er en af de Nice-spillere, der forventes at ryge afsted denne sommer, idet den nye Nice-cheftræner Lucien Favre ikke har danskeren som sit førstevalg som nier i den 4-3-3-formation, som schweizeren planlægger at benytte sig af.

Tilbage i juni bekræftede Kasper Dolberg over for Tipsbladet, at han har hyret nye agenter.

Angriberen erkendte samtidig, at beslutningen var taget med henblik på et fremtidigt klubskifte. Dolbergs kontrakt med Nice løber frem til sommeren 2024.

