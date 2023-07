Medier: Donnarumma udsat for voldeligt hjemmerøveri

PSG-keeperen Gianluigi Donnarumma har angiveligt været udsat for et hjemmerøveri natten til fredag

PSG's keeper Gianluigi Donnarumma har ifølge Actu17 og AFP natten til fredag været udsat for et voldeligt hjemmerøveri.

De to medier skriver, at italieneren og hans kæreste blev overfaldet i deres parisiske hjem, hvorefter de blev bundet og frarøvet værdier for op imod 500.000 euro, hvilket svarer til 3,7 millioner danske kroner.

De skulle herefter have søgt tilflugt på et nærliggende hotel, hvorfra politiet blev kontaktet.

Donnarumma blev særdeles populær under EM i 2021, hvor han var fast mand i målet for Italien, der også endte med at vinde guldmedaljen. Foto: Marvin Güngör/GES/Ritzau Scanpix

Det er langtfra første gang, at en PSG-spiller bliver udsat for røveri i sit eget hjem. Både Angel Di Maria, Marquinhos, Sergio Rico, Mauro Icardi og Thiago Silva har nemlig været ofre for selvsamme tidligere.

Donnarumma har været på kontrakt i den franske storklub siden 2021, hvor han kom til fra AC Milan.

Den 24-årige italiener står noteret for 72 kampe for hovedstadsklubben.