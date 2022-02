Medier: Giganten ligger på lur

Med superstjerner som Messi, Mbappe og Neymar burde successen være selvskrevet for Mauricio Pochettino i Paris Saint-Germain.

Men ak og ve, det er kun blevet til en pokaltitel, mens argentinerens mandskab har skuffet både i den hjemlige liga og i Champions League.

Og det bliver i hvert fald ikke til fuld plade i denne sæson efter mandagens forsmædelige hjemmebane-nederlag på straffespark til Nice i pokalturneringen.

Oven på det nederlag måtte Pochettino igen forsvare sine beslutninger og spørgsmålet er, hvor længe PSG-ejerne har tålmodighed med deres træner.

Ifølge Telefoot er løbet kørt, hvis pariserne ikke formår at besejre Real Madrid, der venter i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Det kan bane vejen for Manchester United, som har et godt øje til Pochettino som manden, der omsider får 'De Røde Djævle' tilbage på stabil kurs. Det skriver Daily Mirror.

Godt nok har 'Poch' stadig til gode for alvor at vinde noget, men det løft han gav Tottenham, har imponeret United-ledelsen, som ser ham som manden, der kan afløse tyske Ralf Rangnick til sommer.

Tidligere har Mauricio Pochettino lagt afstand til rygterne, som har sendt ham til Old Trafford.

- Jeg har sagt det før. Min kontrakt løber til 2023. Det er et år mere, fastslog han i november.

Men står han uden job, kan piben hurtigt få en anden lyd.

Zinedine Zidane kan blive næste mand i det varme sæde i Paris. Foto: Ritzau Scanpix

I Paris har man angiveligt allerede forberedt sig på en fremtid uden Pochettino.

Både Telefoot og Marca fortæller, at Zinedine Zidane står klar i kulissen, og at han også er klar til at springe til i denne sæson.

Det bliver tidligst, når PSG har spillet de to kampe mod Zidanes tidligere klub, men så kan der også være åbnet for trænerrokader i to af Europas største klubber.

Politiet forlænger Greenwoods varetægtsfængsling

Få det store overblik: Her er handlerne på transfervinduets lukkedag