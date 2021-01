Medier: Landet i Paris

Det forventes efterhånden, at Paris Saint-Germain inden længe præsenterer den tidligere Tottenham-manger Mauricio Pochettino som ny cheftræner.

Argentineren er fredag landet i Paris ifølge den spanske sportsavis AS, mens franske RMC Sport også meldte ud tidligere i dag, at Pochettino ville komme til Frankrig denne fredag.

AS skriver, at Pochettino allerede kan blive præsenteret fredag aften, mens RMC Sport peger på, at det kan blive i weekenden.

Pochettino har angiveligt allerede klare planer for, hvad der skal ske i januars transfervindue.

Det drejer sig bl.a. om danske Christian Eriksen, som længe har set ud til at være på vej væk fra Inter, mens muligheden for at komme til Frankrig har set ud til at blive større og større med rygterne om Pochettino.

Trænerjobbet er blevet ledigt, da Thomas Tuchel blev fyret tidligere på ugen.

Hvis Pochettino bliver præsenteret inden for den kommende tid, kan han stå i spidsen for PSG 6. januar, hvor de møder St. Etienne.

Eriksen deler stor nyhed

Rasmus åd sin karriere i stykker

Fødselspanik i New York: Ny AGF-angriber blev helten