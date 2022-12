Medier: Mundtlig aftale på plads

Efter et par dages vilde festscener i Argentina er der fokus på Lionel Messis fremtid.

Den argentinske verdensmester har kontraktudløb med Paris Saint-Germain til sommer, men det ser ud til, at han fortsætter i den franske storklub.

Den italienske transferekspert Fabrizio Romano skriver på Twitter, at PSG har lavet en mundtlig aftale med Messi om at forlænge kontrakten. Det er dog endnu ikke besluttet, hvilke forhold der er i kontrakten samt lønnen, men det sker på et møde inden længe, lyder det.

Det franske avis Le Parisien skriver også, at Messi og PSG har en aftale på plads. De melder, at kontrakten vil blive forlænget med mindst én sæson.

Også den spanske avis Sport beretter, at der er indgået en mundtlig aftale.

De skriver, at der under VM var et møde i Doha mellem Messis far samt agent, Jorge Messi, og PSG's præsident, Nasser Al Khelafi, der dannede grundlag for en ny aftale.

Til sommer har den 35-årige argentiner spillet to sæsoner for PSG. Han kom gratis til klubben, efter at kontrakten med FC Barcelona udløb i sommeren 2021.

